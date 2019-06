Még mindig emészti a piac az MNB keddi döntését

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Csütörtök reggel 323,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez egy hajszállal volt magasabb a szerda esti jegyzésnél. Az elmúlt két napban alig rezdült az árfolyam azt követően, hogy az MNB változatlanul hagyta a kamatot. A döntést követő közlemény szerint a második félévben érkező adatok határozhatják meg a jegybank következő lépését, ami lehet kamatemelés vagy vágás is. Így most a befektetők kiemelten figyelik a fontos makroadatokat és a globális jegybankok döntéseit, melyeknek a forint szempontjából is komoly jelentőségük lehet. A dollárral szemben most 285 körül járunk, míg az angol font 361,3 forintba kerül.

A régióban egyelőre a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacokon a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben reggel, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékos leértékelődéssel kezdett.Az euró utóbbi időszakban látott erősödése 1,14 közelébe repítette a dollárral szembeni árfolyamot, majd ott megtorpant az emelkedés. Jelenleg 1,136 körül jár a jegyzés, ez 0,1 százalékkal alacsonyabb a tegnapinál. A japán jen eközben 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,1 százalékos gyengüléssel kezdett.