Az utóbbi években megszokhattuk, hogy a hitelminősítők is elismerték a magyar gazdaság teljesítményét, hiszen a bóvli kategóriából fokozatosan lépdeltünk felfelé addig, amíg mára befektetésre ajánlott ország lettünk. Most pénteken akár azt a csodát is teljesíthetjük, hogy egyszerre két nagy hitelminősítő javít a besorolásunkon, bár erre azért kicsi az esély. Egyelőre leginkább a változó nemzetközi hangulat szól ellenünk, a szakemberek is kiemelhetik, hogy a magyar gazdaság biztos lábakon áll.

