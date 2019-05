Megbotlott a forint, de ez még csak a kezdet - Jön a történelmi mélypont?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Alulsúlyozásra javasolja a magyar állampapírokat friss elemzésében a JP Morgan, és a forintban sem hisz. A cég szakemberei szerint a feltörekvő piacokon a következő időszak legfontosabb trendje a széttartás lehet, azokban az országokban érdemes most befektetni, ahol csökken az infláció. Ebből a szempontból mi kimondottan rossz helyzetben vagyunk, a maginfláció jelenleg is cél feletti, és jelentős a kockázata annak, hogy továbbra is felfelé okoz majd meglepetést. Eközben az MNB márciusban csak jelképes, 10 bázispontos emelést hajtott végre az egynapos betéti rátán, és jelezte, hogy egyszeri döntésről van szó.

A fenti környezetben a JP Morgan szerint nőtt az esélye annak, hogy az euró-forint jegyzés felfelé tör ki jelenlegi sávjából.

Az amerikai bank szakértői szerint tehát a forint további gyengülés elé néz, az idei harmadik negyedévre elérhetjük a tavaly nyáron látott 330-as csúcsot is az euróval szemben. Azt követően az év végére 333, 2020 első negyedévére pedig 335-ös euró-forint árfolyamot várnak, vagyis ha igazuk lesz az elemzőknek, akkor az idén látunk még történelmi mélypontot a forint esetében.

A fentiek miatt a korábbi piaci súlyozásról alulsúlyozásra változtatták a forinttal kapcsolatos ajánlásukat és a modellportfóliójukba is belevettek egy euró-forint longot 327-es célárral. Az indoklásban kiemelik, hogy a magyar reálkamatok nemzetközi összehasonlításban kifejezetten alacsonyak, a fizetési mérlegünk többlete pedig szép lassan elolvadt a GDP 6 százalékáról, amit 2016-ban láttunk. Emellett a külső tényezők, például az amerikai importvámok vagy az eurózóna lassulása is kockázatot hordoznak a forint szempontjából.