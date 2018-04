Megfejtették a svájci frank rejtélyes gyengülését

Egy újabb jelentős gyengülési hullámnak köszönhetően rég látott szintekre gyengült a svájci frank az euró ellenében. A jegyzések az 1,1870-es szint felett járnak, amire legutóbb 3 éve, 2015 márciusában volt példa, még a frank küszöb feladása idején.Az elmúlt hetekben bő 3 százalékot veszített értékéből az alpesi deviza. Ez azért is érdekes, mert a kereskedelmi háború, a geopolitikai feszültségek miatt a nemzetközi befektetői környezet igencsak borongós volt, és egy ilyen időben a svájci frank hagyományosan menedékeszközként viselkedik és felértékelődéssel reagál.

Nervous Russian tycoons may be behind a mysterious selloff in the Swiss franc https://t.co/5DdnTsLAcY pic.twitter.com/RbjpSOFPh3