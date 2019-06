Megint 325 felé szédeleg a forint, már az MNB-re vár a piac

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Hétfő reggel 324 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1 százalékos erősödést jelentett az euróval szemben. A magyar deviza a múlt héten megint a gyengülés felé lendült azok után, hogy előtte 320 közelébe kapaszkodott vissza. Eddig javította a hangulatot az, hogy az EKB és a Fed is óvatosabbá vált, sőt beindultak a kamatcsökkentési várakozások, így pedig már a magyar jegybanknak sem olyan sürgős fokozatosan szigorítani, bár az infláció továbbra is a célsáv tetejéhez közelít. Ráadásul kedden kamatdöntő ülést tart a Monetáris Tanács, így rögtön lesz is alkalma az MNB-nek reagálni a fenti fejleményekre. Részben emiatt ma nem számítunk különösebb aktivitásra a forint piacán, kivárás jellemezheti a kereskedést. A dollárral szemben most 284,7-nél jár a magyar fizetőeszköz, míg az angol font 363,4 forintba kerül.

A régióban sem látszik egyelőre igazán komoly mozgás, a lengyel zloty és a cseh korona is kismértékű erősödéssel kezdte a hetet az euróval szemben, de nem mondható egyértelműen pozitívnak a hangulat. A feltörekvő piacokon a török líra majdnem másfél százalékkal erősödött reggelre azt követően, hogy az ellenzék jelöltje nyerte a megismételt isztambuli polgármesterválasztást. A líra már tegnap erősödéssel reagált a hírre, ezt folytatta ma reggel.Az euró az elmúlt napokban megint erőre kapott a dollárral szemben, már az 1,14-et közelíti a jegyzés azt követően, hogy az EKB után a múlt héten a Fed is óvatos hangot ütött meg. Sokak szerint az amerikai jegybank kommunikációjával elkezdte felkészíteni a piacot a közelgő kamatcsökkentésre, a kérdés csak az, mikor támasztják alá a gazdasági adatok is ennek szükségességét. Hétfő reggel 1,1389-nél járt az árfolyam, ami újabb 0,1 százalékos euróerősödést jelentett péntek estéhez képest. Közben a japán jen 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékos erősödést mutat.

Közben az euró-dollár technikailag is érdekes képet mutat: az árfolyam a 200 napos mozgóátlag fölé emelkedett az elmúlt napokban, amire egy éve nem volt példa. Ez mindenképpen figyelemre méltó és afelé mutat, hogy a piac most a Fed közelgő kamatvágásának dollárgyengítő hatását nagyobbnak "értékeli", mint az EKB által belengetett esetleges újabb monetáris lazítást.