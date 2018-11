A túl laza monetáris politika miatt piaci nyomás alá kerülhet Magyarország 2019-ben - olvasható a JP Morgan szerdán kiadott friss elemzésében. Az amerikai befektetési bank szakemberei szerint ennek köszönhetően rekord gyenge, 330 feletti euróárfolyam jöhet, és a magyar kötvényeket is alulsúlyozásra javasolják.

A forint esetében az utóbbi hetekben kialakult szűk sávról tudunk továbbra is beszélni, a 321,46 körüli euróárfolyam stagnálást jelent tegnaphoz képest.

A várt komoly csörte helyett megnyugtató hírek jöttek Olaszországból, a kormány kompromisszumkésznek mutatkozik egyelőre. Ez pedig az euró árfolyamára is hatással van, így délutánra 0,4 százalékkal 1,1414-ig erősödött az európai fizetőeszköz a dollárral szemben.

Az MNB sem billentette ki a forintot a holtpontról 2018.11.21 08:25

A forint 321,3 körül kezdi a szerdai napot az euróval szemben, ez mérsékelt erősödést jelent tegnaphoz képest. Az utóbbi hetek unalmasabb kereskedése után tegnap az MNB döntésétől várhattunk volna egy kis mozgást a magyar deviza piacán, azonban a monetáris tanács a vártnak megfelelően nem változtatott a kamatkondíciókon, és a közlemény hangvétele sem okozott meglepetést a piacon. A dollárral szemben szerda reggel 281,97 körül jártunk, míg az angol font 361 forintba került.

A régióban sem látunk egyelőre nagyobb elmozdulást, a lengyel zloty az utóbbi napokban alulteljesítő volt a belpolitikai feszültségek és bankpánik miatt, ma reggel 0,1 százalékos erősödéssel kezd az euróval szemben, míg a cseh korona egyelőre stagnál. A feltörekvő piacokon a török líra 0,3 százalékot javított a dollár ellenében, míg a dél-afrikai rand 0,4 százalékot javított reggelre.

A dollár tegnap megint megpróbált erőt mutatni az euróval szemben, sikerült is 1,14 alá visszakapaszkodnia, a mai kereskedés azonban megint 0,2 százalékos eséssel indul az amerikai fizetőeszköz szempontjából, így most 1,1394-néll jár a keresztárfolyam. A japán jen 0,2 százalékos gyengüléssel kezdett még a botladozó dollárral szemben is, míg az angol font 0,1 százalékot javított.

Ma elsősorban az olasz hírekre lehet érdemes figyelni, az Európai Bizottság ugyanis várhatóan véleményt mond majd az ország költségvetési tervezetéről, ami az utóbbi hetekben feszültségeket okozott Brüsszel és Róma között. Emellett a Brexittel kapcsolatos hírek hozhatnak újdonságokat, hiszen Theresa May brit kormányfő ma Brüsszelbe utazik.