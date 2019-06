A dollár esésével párhuzamosan a forint tovább kapaszkodik, most 321,26-nál járunk az euróval szemben.

Mélypont közeléből fordult élesen a forint 2019.06.05 08:38

Szerda reggel 322 alatt kezdi a napot a forint az euróval szemben, ez újabb minimális erősödésnek felel meg tegnap estéhez képest. Ezzel az elmúlt egy hétben több mint 1,2%-kal erősödött a magyar deviza, a múlt hét közepén még 327 feletti jegyzéseket láttunk, amivel kézzelfogható közelségben volt a 330 feletti történelmi csúcs. A következő napokban egyrészt a holnapi EKB-döntés, másrészt a péntek reggel megjelenő inflációs adat határozhatja meg a hangulatot a forint piacán. A dollárral szemben most 285,6-nál járunk, míg az angol font 363,3 forintot ér.

A régióban a lengyel zloty minimális gyengüléssel, a cseh korona pedig erősödéssel kezdte a napot. Közben a feltörekvő piacokon a török líra 0,3 százalékos erősödést mutat a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig minimális gyengülésben van.

A dollár is nagyot fordult az elmúlt napokban, az amerikai deviza gyengülésbe kapcsolt a Fed kamatcsökkentési kilátásainak erősödésével. Tegnap Jerome Powell Fed-elnök elismerte, hogy a jegybank szükség esetén reagálni fog a kereskedelmi háborúval és az alacsony inflációval kapcsolatos aggodalmakra. Szerda reggel tovább emelkedett az euró-dollár jegyzés, most 1,127 körül jár, ami 0,15%-kal magasabb a keddi értéknél. Közben a japán jen is hasonló mértékben erősödött a dollárral szemben, az angol font pedig 0,1 százalékot javított.

A következő napokban ahogy említettük a holnapi EKB-döntésre lehet érdemes figyelni, a legfontosabb kérdés az lesz, hogy a jegybank elárul-e részleteket az egy hónapja belengetett újabb lazító lépésről, melynek keretében a bankoknak juttatnának olcsó forrást. A program konkrétumai ugyanis egyelőre nem ismertek, pedig elvileg szeptembertől el kellene indulnia.