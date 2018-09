Megint esik a líra, a forint sem tud erősödni

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Hétfő reggel 326,5 körül kezdett a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett péntek estéhez képest. A múlt hét utolsó napján 327 felett is járt a jegyzés, majd onnan próbált kicsit visszakapaszkodni a magyar deviza, ez azonban már péntek délután kifulladt. A dollárral szemben 281,26-nál kezdjük a hetet, míg az angol font 363,13 forintba került.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális, 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot, míg a feltörekvő piacokon a török líra 2,3%-os gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, így 6,7 felett jár az árfolyam. Ezzel párhuzamosan a dél-afrikai rand is fél százalékkal gyengült.Az euró-dollár árfolyam megint lefelé fordult a múlt hét második felében, pénteken 1,16 alá is erősödött a dollár. A hétfői napot 1,1608 körül kezdi a devizapár, ami minimális korrekciót jelent. Közben a japán jen 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,3 százalékkal gyengült a Brexittel kapcsolatos bizonytalanságok hatására.