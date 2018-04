Megint esik a török líra

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Kedd reggel 312,66-nál járt a forint az euróval szemben, ez egy hajszállal volt magasabb a hétfő esti értéknél. Miközben ugyanis mi a hosszú hétvégén pihentünk, a devizapiac nem állt le, igaz csak minimális elmozdulásokat láttunk a forint árfolyamában. Az utóbbi hetekben egyébként sem jellemzők a nagy mozgások a magyar devizára, a szűk 310-315-ös sávba ragadt be a jegyzés, azon belül mozdul csak el az erősebb vagy a gyengébb irányba. A dollárral szemben 254 alatt jár kicsivel a magyar fizetőeszköz, míg a svájci frank 265,9 forintba került.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is mérsékelt, 0,1 százalékos erősödéssel kezdi a hetet az euróval szemben, a feltörekvő piacokon viszont ennél nagyobb mozgásokat is látunk. A török lírára például az utóbbi időben megint rájár a rúd a politikai és gazdasági feszültségek, valamint az általános kockázatkerülés miatt, így a keddi napot is fél százalékos gyengüléssel kezdi a dollárral szemben, 3,975-nél jár az árfolyam. Közben az orosz rubel szintén 0,6 százalékot bukott a dollár ellenében, míg a dél-afrikai rand 0,1 százalékkal erősödött.

Az euró-dollár árfolyamban sem látunk nagy mozgást, egyelőre mérsékelt dollárerősödés mutatkozik. A keresztárfolyam 0,1 százalékkal 1,2312-ig került lejjebb. Közben a japán jen 0,25%-ot javított a dollárral szemben, míg az angol font zintén 0,3 százalékkal erősödött.

Különösen fontos makroadatok nem jelennek meg ma, elsősorban a beszerzési menedzserindexekre és a német kiskereskedelemre lehet érdemes figyelni.