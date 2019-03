Mégis kihullanak a britek? - Szakad a font

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

bár nincs hiteles londoni terv arra, hogy mikor, hogyan és egyáltalán valamikor elfogadja majd a brit alsóház a kilépési megállapodást, de meg kell adni ennek az esélyt, így bólintsanak rá a Brexit (valamilyen futamidejű) elhalasztására

inkább engedjék el a britek "kezét" (no-deal Brexittel), hiszen közel három éve nem tud megállapodni semmi hiteles és életképes tervről a parlament alsóházának többsége, így kár rájuk vesztegetni az időt és inkább az EP-választásokra és az uniós integráció gyorsítására kell fókuszálni.

Amint délelőtti előrevetítésünkben jeleztük: a ma kezdődő EU-csúcson várhatóan "csak" arra adnak felhatalmazást az állam- és kormányfők, hogy ne június 30-ig, hanem május 22-ig halasszák el a Brexitet és abban reménykednek, hogy Theresa May jövő héten végre már el tudja fogadtatni a kilépési megállapodást a brit alsóház többségével. Persze van bőven félelem is az uniós vezetők körében, hogy tényleg átmegy-e May terve (akár azt belengetve, hogy ha nem akkor legalább 1 évvel elhalasztják a Brexitet).Ha ugyanis nem sikerül ez Maynek, akkor jövő szerda-csütörtök körül egy rendkívüli EU-csúcson azon nagy dilemma elé kerülnek az uniós vezetők:Éppen ezt gondolják most végig a befektetők is, akik reggel óta több hullámban adják a fontot: a dollárral szembeni jegyzések 1,323-ról mostanra 1,3060-ig bukott, ami egyhetes mélypontot jelent. Ezekben az órákban is tart az EU-csúcs May halasztási kérésének megvitatásáról, így a következő órákban fontos jelzések jöhetnek majd ki a fenti kérdésről.