Csütörtök délután öt óra után ismét 315 forint fölé emelkedett az euró jegyzése a bankközi devizapiacon, majd zárásra 314,10-ig korrigált az árfolyam. Az euró/forint kurzus délután többször is átjutott a 315-ös szinten, újabb idei mélypontokat kijelölve az árfolyamban. Egy 315,20-as szint fölötti árfolyam már közel másfél éves mélypontot jelölt volna ki a forint számára, a 315 fölötti zárás pedig technikai alapon a magyar deviza további gyengülését valószínűsítette volna, ez azonban ezúttal elmaradt. Ezzel együtt az év eleji árfolyamához képest a forint csütörtökön 1,8 százalékkal állt gyengébben, idei legerősebb jegyzéséhez képest pedig 4,4 százalékkal gyengült.

A régiós devizák esetében nem látunk csütörtökön nagyobb mozgásokat, és a forint mérsékelt gyengülése épp elég volt ahhoz, hogy a lengyel zloty ellenében is új lokális mélypontról beszéljünk.

Délután folytatódott a forint fokozatos lecsorgása, melynek következtében egy pillanat erejéig át is lépte az euróval szembeni árfolyama a 315-ös szintet. Jól látható, hogy a hazai fizetőeszköz kurzusa nagyon vonzódik ehhez a kritikus szinthez. Technikai szempontból a 315-ös szint feletti zárás további emelkedést vetítene előre.

Pengeélen táncol a forint 2017.12.07 08:35

Nem zárt a 315-ös szint felett szerdán a forint euróval szembeni árfolyama, így a technikai szempontból fontos szint alatt indítja csütörtökön is a kereskedést, mérsékelt erosödéssel. A szukebb régióban vett devizák is hasonló pályát jártak be az elmúlt napokban.

Napok óta ütik a forintot, melynek során a 310,50-es szintről egy hét alatt a 314,50-es szintig emelkedett az euróval szembeni árfolyama. A szerdai kereskedésben sokan a 315-ös szintet figyelték, azonban ezt nem törte át a kurzus, de egyszerűen nem tud eltávolodni, csütörtökön is innen indítja a napot.

A forint az elmúlt napokban a dollárral szemben is veszített értékéből, a jegyzések a 266,60-as szintnél indítják a csütörtöki napot, ami kéthetes mélypontot jelent.

A forint nincs egyedül negatív teljesítményével, a cseh korona és a lengyel zloty szintén veszített értékéből az elmúlt napokban.

Felfigyelhettek a hazai fizetőeszközre a nemzetközi befektetők a Bloomberg tegnapi cikke nyomán is, melyben a jegybank mennyiségi lazítását járta körbe:

A nemzetközi befektetői hangulatot egyébként nem befolyásolják a geopolitikai feszültségek, amelyeket Donald Trump szerdai döntése váltott ki. Az USA elnöke szerda este bejelentette, hogy az Egyesült Államok elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosának. A hírre sorra jelentek meg befolyásos, nemzetközi vezetők elítélő döntései.

Csütörtökön is érkeznek makrogazdasági adatok, ám egyik sem olyan, ami megrengetné a piacokat.