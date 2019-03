Több óra elteltével sem tudott talpra állni a forint: 316-nál ingadozik az euróval, 280 közelében a dollárral szemben. Az euró sem tudott még szépíteni a délelőtti pofon óta: 1,13-nál billeg a dollárral szemben. A német DAX-index továbbra is 150 pontos mínuszban jár a francia-német adatközlések előtti szinthez képest.

Nem bír talpra állni a forint 2019.03.22 10:32

Továbbra is 316 körül hullámzik a forint az euróval szemben, azaz a német és francia adatokra látott kezdeti esést egyelőre nem tudta ledolgozni. Ez érthető, mert közben az euró sem tudott még szépíteni a dollárral szemben, továbbra is 1,1295 körül ingadozik vele szemben, azaz 100 pippel a francia adatok előtti állapotnál alacsonyabban. A német DAX-index is 130 pontos mínuszban álldogál az adatközlés előtti szinthez képest.