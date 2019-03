Mélybe lökte a dollárt a Fed

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Csütörtök reggel 313,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez csak minimális gyengülést jelentett a szerda esti értékhez képest. Vagyis a forint továbbra is kimondottan erősnek mondható, bár tegnap már látszott egy kis korrekció, könnyen lehet, hogy az utóbbi napokban már túl sok volt az erősödésből, és 313 alatt komolyabb fordulatot láttunk. Ez persze majd elsősorban a jövő heti MNB-döntés után dőlhet el, a piac egyelőre azt árazza, hogy a monetáris tanács óvatosan ugyan, de a szigorítás útjára lép, érdemes lehet figyelni, hogyan reagálnak majd a befektetők a keddi döntésre.

A dollárral szemben 274,7 körül jár a forint, ezzel fontos szint körül billeg, ha innen még egy kicsit tudna erősödni a magyar deviza, akkor könnyen tavaly nyár óta nem látott szinten találhatná magát. Az angol font csütörtök reggel 363,2 forintba került.

A régióban egyelőre stagnálással indult a nap, a lengyel zloty és a cseh korona is alig rezdült az euróval szemben. Közben a feltörekvő piaci devizák közül a török líra majdnem fél százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand jelentős erősödést mutatott.Az euró-dollár árfolyam visszakapaszkodott 1,14 fölé azt követően, hogy szerda este a Fed kifejezetten galamb hangvételű üzenetet küldött, ami gyengítette a dollárt. Az amerikai jegybank az idén már nem számol további kamatemeléssel, és egyelőre 2020-ra is hasonló kilátásokat fogalmaztak meg. Csütörtök reggel 1,1426-nál jár a jegyzés, ami további 0,1 százalékos emelkedést jelent még tegnaphoz képest is. Közben a japán jen 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben, akárcsak az angol font.