Míg a forint vitézkedik, a románok pénze történelmi mélypontra zuhant

Éppen emiatt fordulhatott elő az, hogy bár a devizakereskedők arra számítottak: a román jegybank a 4,70-es szintnél majd megvédi a lejt, de ez mégsem történt meg, ugyanis múlt pénteken már 4,7 felett járt a kereskedés.

Még karácsony előtt drasztikus adóemelő lépéseket jelentett be a román kormány, amely részben a bank- és energetikai szektorra is súlyos terheket ró és még a jegybank is aggodalmát fejezte ki a bizalomrontó hatásai, illetve amiatt, hogy áttételesen a monetáris politikai mozgásteret is korlátozzák.A lépések hozzájárulhatnak az egyébként is lassuló román gazdasági növekedés további lassulásához, miközben a folyó fizetési mérleg hiánya továbbra is magas és a Reutersnek nyilatkozó szakértő, Liam Carson, a Capital Economics londoni elemzője szerint éppen emiatt a román lej még mindig fundamentálisan túlértékelt. Megjegyezte: a román jegybank tavaly szinte folyamatosan védte a lejt (devizapiaci intervenciókkal erősítette az euróval szemben és ez is hozzájárult a rendkívüli stabilitásához), de a magas folyó fizetési mérleg hiány miatt ez az intervenciós sorozat fenntarthatatlan.Sőt, most hétfőn átmenetileg 4,75-ig, új történelmi mélypontra zuhant a lej. Ez év vége óta 1,6%-os leértékelődés, de amint látjuk: ez a betonstabil árfolyamhoz képest már figyelemre méltó mozgás. A román jegybank tehát a jelek szerint a gyengülési nyomásnak nem akar ellen tartani, hagyja fokozatosan leértékelődni a lejt és ezáltal a magas külső egyensúlytalanságot (folyó fizetési mérleg deficitet) a gyengébb árfolyamon és magasabb infláción keresztül "kiegyensúlyozódni".

Közben a forint az elmúlt napokban éppen ellenkező irányba, az erősödés felé mozdult az euróval szemben, amelynek közvetlen kiváltó oka az volt, hogy az MNB alelnöke múlt héten egy konferencia keretében már azt mondta: küszöbön a monetáris szigorítás. Ez minden eddiginél egyértelműbb elköteleződés volt az MNB részéről a szigorítás felé, ami 323 körülről 318-ig ugrasztotta a forintot az euróval szemben, ami bő héthavi forintcsúcsot jelent.

A lej a forinttal szembeni árfolyama a bankközi piacon mára 67,15-ig esett, ami tavaly május óta a legerősebb forintot jelenti a gyengélkedő román fizetőeszközzel szemben.