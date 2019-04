Mini összeomlást láttunk az euró-forint árfolyamban péntek este

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Hétfő reggel 322,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez alig jelentett változást a péntek esti szinthez képest. A befektetők vélhetően már az MNB holnapi kamatdöntő ülését várják, ami esetleg további támpontot adhat az árfolyammal kapcsolatban. Érdekesség, hogy péntek este egy mini összeomlást láttunk az euró-forint árfolyamban, gyakorlatilag egy perc alatt 322,2 környékéről 320,5-ig zuhant a jegyzés, majd rögtön vissza is pattant. Mivel ez este hétkor, a hagyományosan alacsony forgalmú kereskedési szakaszban történt, szinte biztosan "mellényúlt" valaki. A dollárral szemben hétfő reggel 288,8-nál járt a forint, míg az angol font 373,5 forintba került.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty kismértékben erősödni tudott hétfő reggelre, míg a cseh korona alig mozdult. A feltörekvő piacokon közben a török líra egyelőre folytatja gyengülését, ami a múlt héten ismét elindult, most 0,3 százalékos visszaeséssel nyitja a hetet, miközben a dél-afrikai rand minimálisan erősödni tudott a dollárral szemben.A múlt héten a dollár is rákapcsolt az euróval szemben, sikerült áttörnie az 1,12-es szintet. Most egyelőre innen egy kis korrekciót látunk, a hétfő reggeli 1,116 körüli árfolyam 0,15 százalékkal magasabb a péntek estinél. A japán jen eközben 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font szintén mérsékelt erősödéssel nyitott.

Magyar szempontból a hét legfontosabb eseménye a holnapi MNB-kamatdöntés lesz, de emellett is jön egy sor lényeges adat, illetve várhatóan kedden a kormány friss konvergenciaprogramja is megjelenik.