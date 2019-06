Mostantól minden adatra ugorhat a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Szerda reggel 323,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez stagnálást jelentett tegnap estéhez képest. A magyar deviza kedden délután erősödni tudott miután az MNB nem változtatott a kamatkondíciókon. A közleményben a Monetáris Tanács inkább óvatos hangnemet ütött meg, jelezte, hogy kiemelten figyeli az év második felében érkező adatokat, így az inflációt és a nagy globális jegybankok jelzéseit. Így most a következő hónapokban arra számíthatunk, hogy a szokásosnál is hevesebben reagálhat minden hasonló adatra és kommunikációra a magyar deviza. A dollár jelenleg 284,66-nál jár, míg az angol font 360,6 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacokon a török líra alig rezdült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig minimális erősödéssel nyitotta a napot.Az utóbbi napokban az euró-dollár jegyzés is érdekes lett, hiszen elérte az 1,14-es szintet a jegyzést, majd onnan most fordulni látszik. Vagyis a jelek szerint megtorpant a dollár gyengülése, jelenleg 1,136 körül jár az árfolyam, ami 0,1 százalékkal marad el a tegnap estitől. A japán jen eközben 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,1 százalékot veszített.