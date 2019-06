Nagyot ment tegnap a forint, aminek sokan örülhetnek

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Kedd reggel 323 alatt kezdte a napot a forint az euróval szemben, ez jelentős erősödést jelent a tegnap reggeli 325 feletti árfolyamhoz képest. A több mint fél százalékos forinterősödés a legjobbkor jöhetett azoknak, akik még a nyaraláshoz terveztek eurót váltani, nekik lassan érdemes elgondolkodniuk a lépésen. A dollárral szemben 287 körül járt a forint, míg az angol font 363,6 forintba került.

A régióban egyelőre vegyesen indul a nap, a lengyel zloty minimális gyengülést mutat, a cseh korona pedig alig érezhetően erősödött az euróval szemben. A feltörekvő piacokon eközben a török líra 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand stagnálással kezdett.Tegnap az euró-dollár árfolyamban is fordulat jött, hiszen 1,114 környékéről 1,12 fölé pattant vissza a jegyzés. Ez egyelőre ma reggel is folytatódik, most 1,1256 körül jár az árfolyam, ami további 0,1 százalékos euróerősödésnek felel meg. A következő napokban elsősorban a csütörtöki EKB-döntésre figyelhetnek a befektetők, mely megmozgathatja az árfolyamot. Sőt, akár a magyar jegybank szempontjából is lényeges lehet, hiszen az MNB politikája is nagyban függ attól, meddig maradnak lazák a kamatkondíciók Európában.