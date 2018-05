Masszív dollárerősödést láttunk, már 260 felett az árfolyam 2018.05.07 08:57

Az adócsökkentésekkel megtámogatott lendületes amerikai gazdasági növekedés, az inflációgyorsulási félelmek, illetve ezek mellett az állampapír hozamok ugrása oda vezetett, hogy az elmúlt két hétben kitört a gyengülő trendből a dollár, és azután jókora lendületet vett. Amint az alábbi ábrán láthatjuk: a hat legfontosabb devizával szembeni dollárindex 90 alattról gyorsan 93 közelébe ugrott, azaz a 92-nél húzódó 200 napos mozgóátlagon is könnyedén átugrott. A gyors dollárerősödés után könnyen lehet egy stabilizációs szakasz, a 70 feletti RSI érték is efelé mutat.

Azt, hogy a dollárindex ilyen gyorsan emelkedni tudott, nagy szerepe volt annak (hiszen 60% feletti a súlya az indexben), hogy az euró/dollár látványosan lefordult az egyéves emelkedő trendből és 1,24 körülről 1,20 alá bukott az árfolyam és egyúttal a 200 napos mozgóátlag is elesett. Ez két nagyon fontos technikai szint, amin így már átjutott az árfolyam és ma reggel is látszik egy kis dollárerősödés 1,1980-ról 1,194-ig, ami egy újabb támasz szint. Az eurózóna reformjával (lesz-e és mekkora stabilizációs alap, illetve az ESM valutaalappá alakítása megtörténik-e a németek vonakodása mellett) kapcsolatos híráramlás is befolyásolhatja az euró gyengélkedését amellett, hogy a főbb európai konjunktúra indexek az utóbbi hónapokban jócskán süllyedtek. Az e heti főbb makrogazdasági adatközlésekről külön cikkünk:

A forint ebben a külső környezetben múlt héten még kétéves mélypontra bukott az euróval szemben 315,7-nél, majd gyorsan elkezdett erősödni, most 313,6-nál oldalaz péntek este óta.

Ez azt jelenti, hogy egyelőre egy rövid periódust leszámítva továbbra is él a 310-315 közötti kereskedési sáv a forint euróval szembeni árfolyamát illetően, ami feltehetően a gazdaságpolitikai döntéshozatalnak is elfogadható (stabilitást és szintet jelent).

A forint az euróval szemben az utóbbi egy hónapban (is) az egyik leginkább stabil fizetőeszköz volt a cseh koronával karöltve, hiszen amint láthatjuk: mindössze fél százalékos gyengülést szenvedtek el, míg a zloty 1%-osat, a többiek pedig jóval nagyobb kilengések mellett több százalékos esést produkáltak.

A dollár gyors erősödése a forinttal szemben is jól látszik: a 250 közeli tartományokból mostanra mintegy 10 egységgel ugrott feljebb az árfolyam, azaz a dollár egyéves gyengülő trendjének megtörése itt is látványos volt. Amint láthatjuk: a gyors dollárerősödéssel itt is a 200 napos mozgóátlag fölé (258,5) ugrott az árfolyam.

Címlapkép forrása: Thomas SAMSON / AFP