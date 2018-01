Nem ereszti a piac a törököket, élesen fordul a dollár

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Kedd reggel 308,88-nál járt a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Az utóbbi napokban nem tud érdemben mozdulni a forint, beragadt a 308-310 közötti szűk sávba. A dollárral szemben sokkal nagyobb mozgásokat láttunk, az amerikai deviza gyengülése miatt hétfőn hároméves csúcsra ment a forint. Kedd reggel 251,89-nél járt a dollár-forint jegyzés.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty is mérsékelt gyengüléssel kezdte a napot, míg a cseh korona stagnálással indított. A feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,1%-kal erősödött a dollárral szemben, a dél-afrikai rand viszont 0,2%-ot gyengült. A legnagyobb figyelmet azonban tegnap is a török líra kapta, mely még a szenvedő dollárral szemben is másfél százalékot tudott bukni. A jelek szerint kedden is folytatódik az esés a küszöbön álló szíriai háború miatt, a líra további 0,7%-ot veszített a dollárral szemben.

A dollár az elmúlt percekben kezdett intenzív erősödésbe, ez is szerepet játszik a líra további bukásában. A hétfői emelkedés után 0,3%-ot korrigált az euró-dollár árfolyam, így 1,2224-nél járt a jegyzés. A japán jen eközben szintén 0,3%-ot bukott a dollár ellenében, míg az angol font 0,1 százalékos gyengüléssel megúszta.

Fontos makroadat ma sem jelenik meg, így a befektetők elsősorban az amerikai vállalati jelentésekre kell, hogy hagyatkozzanak, illetve az egyedi sztorik mozgathatják a devizapiaci hangulatot.