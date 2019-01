Délután sem csillapodik a forint ereje 2019.01.17 14:30

Délutánra tovább erősödött a forint, 320 alá is benézett az euróval szembeni jegyzés, ami majdnem fél százalékkal alacsonyabb a szerdainál. A dollár most 280,96-nál áll, vagyis ott is közeleg egy lélektanilag fontos szint 280-nál.