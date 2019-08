Nem kímélik az argentin pesót

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A jegybank hétfő óta 255 millió dollárt adott el, hogy támogassa a pesót.

A peso 4,29 százalékkal gyengült kedden a dollárral szemben, záráskor 55,57 pesót kellett adni egy dollárért. Előző nap, hétfőn 15 százalékos veszteségben fejezte be a kereskedést az argentin fizetőeszköz, de minden idők mélypontját, 30 százalékos mínuszban érte el a peso, amikor is egy dollárért 65 pesót kellett adni.A Buenos Aires-i tőzsde irányadó mutatója hétfőn 37,93 százalékos mínuszban zárt, de kedden már 10,22 pluszban, 30 344,56 ponton fejezte be a kereskedést.A vasárnap tartott előválasztáson a balközép peronisták elnök- és alelnökjelöltje, Alberto Fernández és Cristina Fernández de Kirchner 47,65 százalékkal győzött, míg a Mauricio Macri és Miguel Angel Pichetto alkotta duó 32,06 százalékkal a második helyre szorult. A vártnál nagyobb, 15 százalékpontos különbség azt jelzi, hogy Macrinak gyakorlatilag nincs esélye győzelemre októberben.