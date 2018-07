Nem lépett a jegybank, agyonverik a török lírát

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Előzetesen a piac arra számított, hogy az egyhetes repó kamatot 17,75%-ról 100-125 bázisponttal emeli majd a török jegybank, ehhez képest nemhogy a szigorítás mértéke volt kisebb, de egyenesen változatlanul hagyták a kamatot. Ezzel beigazolódott a befektetők pesszimista várakozása azzal kapcsolatban, hogy az elnökválasztás után nem folytatódik a monetáris politikai szigor. A lépésre azonnal több mint 4%-ot zuhant a líra.

A kamatdöntés előzménye, hogy az infláció 14 éves csúcsra, 15,4%-ra emelkedett júniusban, ezért is számítottak a befektetők arra, hogy a májusi és júniusi összesen 425 bázispontos emelés után további szigorítás jöhet. Csak érzékeltetésként: a Reuters felmérésében megkérdezett 16 elemzőből tizenöten kamatemelést vártak.A mai döntés üzenete azért sem szerencsés, mert már az utóbbi hetekben az elnökválasztást követően voltak olyan félelmek, melyek arra alapultak, hogy Recep Tayyip Erdogan elnök megpróbál majd beavatkozni a monetáris politikába, emiatt gyengült már a líra. Az év eleje óta majdnem 30%-ot zuhant a török deviza a dollárral szemben. Most a jelek szerint beigazolódhatnak a félelmek, hiszen Erdogan régóta ellenezte a kamatemeléseket, a mai döntés pedig azt üzenheti, hogy a jegybank "engedelmeskedik" neki.A heves piaci reakciókat azzal igyekezett tompítani a jegybank, hogy közleményében kiemelte: a jelek szerint tartósan szigorú monetáris kondíciókra kell berendezkedni. Em3ellett hangsúlyozták, hogy további szigorítás jöhet, amennyiben szükségesnek érzik. Persze ez is kétélű fegyver, hiszen ezek szerint a 14 éves csúcson lévő infláció mellett nem érzik szükségesnek.A török jegybank közleményében kiemelte, hogy továbbra is minden eszközével az árstabilitás elérésére koncentrál, amíg az inflációs várakozások nem csökkennek érdemben, addig nem is gondolnak a kondíciók lazítására.Ugyanakkor a CBT szerint az infláció júniusi megugrása mögött egyszeri hatások is vannak a volatilitástól kezdve az élelmiszerárak emelkedéséig.