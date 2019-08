Nem tartott sokáig a forint erősödése, megint célkeresztbe került a 330-as euró

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Hétfő reggel 327,67-nél kezd a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett péntek estéhez képest. A következő napokban a csütörtök reggel érkező inflációs adat mozgathatja meg a piacot. Az MNB várakozásai szerint az év második felében fokozatosan 3 százalék környékére mérséklődik majd az áremelkedési ütem. A forint a dollárral szemben 294,5 körül kezdi a hetet, míg az angol font 356,8 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is mérsékelt gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacokon eközben a török líra fél százalékkal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,8 százalékot veszített.A nemzetközi devizapiacon a nap legfontosabb híre, hogy Kína hagyta 7 fölé gyengülni a jüant a dollárral szemben, amire több mint tíz éve nem volt példa. Az ázsiai ország vélhetően ezzel akar visszavágni az USA-nak az újabb kereskedelmi háborús fenyegetésért, vagyis a jelek szerint alakul a devizaháború a két nagyhatalom között. Az euró-dollár árfolyam a múlt heti Fed-döntés után nagyot esett, az 1,10-et is megközelítette a dollár, majd onnan fordult most vissza, hétfő reggel 1,1124 körül járt, ami 0,1 százalékos emelkedést jelentett péntekhez képest. A kínai hírek hatására a japán jen tudott jelentősen erősödni, több mint fél százalékot javított a dollárral szemben.