Nem tud 325 alá kapaszkodni a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Kedd reggel 325,45 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. A következő napokban még ez a 325 körüli árfolyam határozhatja meg a kereskedést az MNB jövő heti kamatdöntése előtt, utána pedig a jegybank adhat friss muníciót. A dollár jegyzése most 289-nél jár, míg az angol font 361,74 forintba kerül.

A régióban sem látni egyelőre komolyabb mozgást, a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdte a napot. A feltörekvő piacokon közben a török líra is alig mozdult a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,1 százalékkal erősödött.Az euró-dollár árfolyamban sincs most igazán erős mozgás, az utóbbi hetek emelkedése után nem tud korrigálni a dollár. Most 1,126 körül jár a jegyzés, ami megegyezik a tegnap estivel. A devizapárban szintén a jövő hét hozhat mozgást, hiszen két nappal az MNB után az EKB is kamatdöntő ülést tart, majd július legvégén a Fed várva várt ülése jön. A japán jen kedd reggel 0,1 százalékos gyengülésben volt a dollárral szemben, az angol font pedig egyelőre stagnál.

Igazán piacrengető hatású makroadat ma sem jelenik meg, délelőtt a német ZEW gazdasági hangulatindexre lehet érdemes figyelni, míg kora délután az amerikai kiskereskedelmi forgalom alakulásáról kapunk képet.