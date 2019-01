Tovább ütik a forintot, itt az új egyhavi mélypont 2019.01.16 09:02

Folytatódik a forint vesszőfutása, hiszen ma reggel 323,5-ről 324,3-ig esett a forint az euróval szemben, azaz új egyhavi mélypontról beszélhetünk. A gyors gyengülés után egy kis visszahúzás látszik 323,7 körülig. A jelek szerint a tegnapi magyar inflációs adatok (2,7% év/év, de az alap inflációs folyamatok fokozódó árnyomásra utaltak) rontották a forint megítélését, mert az MNB közben várhatóan kitart az extrém laza monetáris politikája mellett és ennek a kettőnek együtt szerepe lehet a forint mélyrepülésében.

Ekkora arányú (230 fős) vereség váratlan volt a brit alsóházban a tegnap esti Brexit-szavazáskor, ami azt mutatta, hogy Theresa May konzervatív pártjából is sokan ellene szavaztak (118 fő), míg kevesen szavaztak át a Munkáspártból (4 fő). Amint azt már beharangozó elemzésünkben jeleztük, a vereség hírére a font erősödéssel reagálhat és meg is történt (1,27-ről 1,29 közelébe szárnyalt a dollárral szemben, azóta 1,2870 körül ragadt), mivel a piaci szereplők egy része azt látja bele a kimenetelbe, hogy Nagy-Britannia akár tovább maradhat az EU-ban (a kilépési intervallum kinyújtása miatt, esetleg elmarad a Brexit). Közben viszont a tegnapi esemény a megállapodás nélküli kizuhanás forgatókönyvének esélyét is növelte.

Ma a Theresa May kormányával szembeni bizalmatlansági indítvány kimenetele lesz izgalmas, az esti órákban ismét nagy kilengések várhatók (8 óra körül várható a szavazás), mert eldől, hogy a jelenlegi Brexit-megállapodás "farigcsálása" (újratárgyalása) felé vezet inkább az út (ha marad a May-kormány), vagy egy előrehozott választás felé (ha bukik a kormány). Utóbbi nyomán egy új parlamenti felhatalmazással egyébként szintén az EU-val kötött megállapodás újratárgyalása felé haladhat majd a brit kormány, csak időben később jutunk majd el ide.

Brexit-szavazás előtti órákban az euró határozottan gyengült az euróval szemben, a jegyzések 1,1470-ről 1,1380-ig buktak, így a dollár a jelek szerint újra erőre kapott.

A forint tegnapi esése és a dollár erősödése együtt a dollár/forint jegyzések 280 közeléből 284-ig ugrását támogatták és ma reggel is itt jár a kereskedés.

