Ha hinni lehet a piac várakozásának, akkor ma este olyan lépésre készülhet a Fed, amire legutóbb több mint tíz éve, 2008 decemberében volt példa. Igaz, fontos különbség, hogy 10 éve a világgazdasági összeomlástól rettegve vágott kamatot a Fed, most csak egy kisebb gazdasági lassulástól és a túl alacsony inflációtól tartva hozhat hasonló lépést. Donald Trump elnök komoly nyomást helyezett a jegybankra, hogy lazítson a kamatkondíciókon, a jelek szerint, ha nem is ismerik be, de beadják a derekukat.

Szárnyra kapott a forint az esti kamatdöntés előtt 2019.07.31 12:54

Nincs megállás: folyamatosan erősödik délelőtt óta a forint és most már 326,3-nál jár az euróval szemben. Határozottan eltávolodott tehát a kedd reggel elért 328-as szinttől, ami 11 hónapos mélypontot jelentett. A forint és a lengyel zloty meglódulásában szerepe lehet annak, hogy a ma megjelent lengyel júliusi előzetes inflációs adat az élelmiszerek miatt a várt 2,6% helyett 2,9%-os lett, ami miatt egyes befektetők akár szigorításra is gondolhatnak majd a régiós jegybankok háza táján (bár a mai eurózónás inflációs adat is a további lazítás felé tereli az EKB-t) és emiatt belevettek a többhavi mélypontra gyengülő devizákba. Egy másik ok az lehet, hogy az esti Fed-döntés előtt a gyengélkedő régiós devizák jó célpontot jelenthetnek, hiszen a várakozások szerint a Fed 25 bázisponttal lazít, amik relatív szigorodó monetáris kondíciókat jelentene a régiós devizáknál és ez vonzóbbá teheti kicsit a forintot és a zlotyt is.

A mai forintmozgás már fordulatot mutat a megelőző napok gyengülő periódusa után mind az euróval, mind a dollárral szembeni napos grafikonon.