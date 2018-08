Olajat öntöttek a tűzre a törökök - Robban a forint árfolyama

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A forint ma a 324-es szintről kezdve 325,5 körülig esett az euróval szemben és amint látjuk: ezzel meggyőzően áttörte felfelé a berajzolt szűkülő háromszög felső szárát, azaz felfelé tört ki ebből a technikai alakzatból az EUR/HUF. Ennek lehetőségére amiatt hívtuk fel a figyelmet múlt héten, mert az árfolyam gyanúsan a háromszög felső szárához tapadt amellett is, hogy közben a török líra árfolyamválsága kicsit csitult. Úgy tűnt tehát, hogy csak "erőt gyűjtött" az EUR/HUF, hogy aztán majd nagy lendülettel felfelé vegye az irányt.A jelek szerint ez most elindult, mivel a török líra tegnapi csúnya esését ma újabb esés követte és ha kitart az emelkedő momentum az EUR/HUF-nál, akkor a július elején megjárt 330,7-es szint kerülhet a fókuszba. Előtte nyilván még a 326-326,5-ös zóna megálljt parancsolhat a mozgásnak (első körben), de ha ezen is sikerül felfelé átjutnia az árfolyamnak, azaz tényleg robbanásszerű lesz az emelkedés pár nap alatt, akkor tényleg a forint július elején kialakult történelmi mélypontja az új "célár" a technikai elemzők szemében. Ellenkező esetben, ha mindez csak egy fals kitörés lesz a háromszögből, akkor majd a 324 körül járó felső szárat kell figyelni, mint első erősebb támasz szintet.