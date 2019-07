Ritkán látunk olyat a dollárnál, amit éjjel művelt

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

ha csak ennyi mozgástér áll rendelkezésünkre, akkor jobb gyorsan csökkenteni a kamatokat, mint megvárni a gazdasági problémák első jelét.

Nem kell várni addig, amíg a dolgok olyan rosszra fordulnak, hogy kamatvágások drámai sorozatát kell végrehajtani

A New York-i Fed elnöke, John Williams egy monetáris politikai témákkal foglalkozó szakmai konferencián csütörtökön magyar idő szerint este 8 óra után többek között azt mondta, hogy a kedvezőtlen gazdasági kilátások melletti gyors kamatvágás és a kamatok tartósan alacsonyan tartása védelmezheti a gazdaságot a még nagyobb problémától, a túlzottan alacsony inflációtól. Összességében arra utalt, hogy"Jobb megelőző lépéseket tenni, mint várni, hogy bekövetkezzen a katasztrófa" - mondta, majd a beszéde másik részében a történelmi átlagnál alacsonyabb, 2,25-2,50%-os alapkamatra utalva úgy fogalmazott a Reuters tudósítása szerint, hogyCsütörtök este egyébként a Fox Business Networknek adott interjúban a Fed Kormányzótanácsának másik tagja és elnökhelyettese, Richard Clarida is hasonló üzenetet fogalmazott meg, amikor azt mondta: érdemes gyorsan gazdaságélénkítő (monetáris politikai) lépést tenni, ami egyfajta biztosítás lehet a növekvő kockázatokkal szemben.- fogalmazott, majd azt is hozzátette: ha van mozgástér, akkor nem kell megvárni azt a helyzetet, amikor az adatok már egyértelműen mutatják a gyengélkedést.hogy nemcsak a július 31-i 25 bázispontos kamatvágást készítik elő, mint amit a Fed elnöke, Jerome Powell is megtett már minapi parlamenti meghallgatásain, hanemA határidős kamatpiacon így 70% fölé ugrott annak esélye az árazások alapján, hogy a Fed már most a hónap végén rögtön 50 bázispontos vágást hajt végre, noha ennek esélyét szerda este még csak 34%-ra tették a befektetők. Ez a kilátás pedig érthetően elkezdte nyomasztani a dollárt, így az euróval szemben 1,1240 körülről gyors ütemben 1,1280-ig esett, miközben a záráshoz közeledve az amerikai részvénypiacok erősödni kezdtek.Erre a dollár azonnal visszaugrott 1,1240-ig (majd hajnalban visszagyengült 1,1260-ig), a határidős kamatpiacon gyorsan süllyedni kezdett az 50 bázispontos vágás esélye, igaz még mindig magas ennek esélye. Jelenleg már "csak" 48%-os esélyűre árazza a kamatpiac a hó végi 50 bázispontos vágás esélyét.