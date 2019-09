Sikerült a mélypontról fordulni, most próbálja megvetni a lábát a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A forint 329,7-nél járt péntek reggel az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. A jelek szerint a szerdán látott erősödés után most a 330-as lélektani határ alatt próbál stabilizálódni a magyar deviza azok után, hogy a múlt héten 332 közelében új történelmi csúcsot láttunk az árfolyamban. A dollárral szemben 298,5-nél jártunk, míg az angol font 368,24 forintba kerül.

A régióban is mérsékelt optimizmust látunk egyelőre, a lengyel zloty és a cseh korona is kismértékű erősödéssel kezdték a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacokon pedig eközben a török líra stagnálással, a dél-afrikai rand pedig 0,3 százalékos erősödéssel kezdett a dollárral szemben.Az amerikai deviza az euróval szemben is gyengült, szintén egy kulcsszint környékén ingadozik. A ma reggeli 0,1 százalékos emelkedéssel ismét 1,10 felett jár az euró-dollár árfolyam. A japán jen eközben 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, az angol font pedig alig mozdult a Brexit-viharban.

Várhatóan a következő napokban is elsősorban a kereskedelmi háborúval kapcsolatos várakozások és a Brexit-hírek mozgatják majd a nemzetközi befektetői hangulatot, emellett a piaci szereplők lassan elkezdhetnek készülni a jövő csütörtöki EKB-döntésre is, amikor várhatóan lazítani fog az európai jegybank.