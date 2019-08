Soha nem volt még ilyen: történelmi mélyponton a forint! 2019.08.29 14:51

A forint elmúlt fél órában látott esési hulláma mögött egyelőre nem látunk okot, új hírt. Az is meghúzódhat mögötte, hogy az amerikai szereplők kezdenek bekapcsolódni a kereskedésbe és azt láthatják a grafikonon, hogy ma egész nap 330 felett ragadt az árfolyam, így tehát lehet még benne "momentum felfelé", azaz a forintesés irányába, így valószínű új pozíciókat is nyithatnak.

Miért esett új mélypontra a forint?

Amint tegnapi cikkünkben már összefoglaltuk:

Az amerikai-kínai kereskedelmi háború és a Brexit körüli bizonytalanság általánosan nyomasztja a befektetői hangulatot a világban



A német gazdaság recesszió felé halad, mindez pedig a gazdaságilag nyitottabb országokat, mint Magyarország, kedvezőtlenebb gazdasági helyzetbe hozza



Közben a feltörekvő piacok közül az egyik legnagyobb negatív reálkamattal a magyar eszközök rendelkeznek



A tavaly nyári forintesési hullám során felerősödtek az MNB-vel kapcsolatos kamatemelési várakozások, most viszont ennek nyoma sincs, mivel az infláció a toleranciasávon belül jár, és a globálisan extrém alacsony hozamkörnyezet lefelé szorítja a magyar hozamkörnyezetet is



Mindez együttesen ássa alá a forint erejét



A globális hozamsivatag, illetve az egyre terjedő negatív hozamkörnyezet fontos tényező abban, hogy még a történelmi mélypont közelébe bukó forint mellett sem tudnak érdemben emelkedni a forintalapú állampapír hozamaink. Emellett az, hogy a 3%-os inflációs cél körüli toleranciasávban mozog és várhatóan itt is marad a magyar infláció, fontos tényező abban, hogy most nem kezdenek erősödni az MNB-vel kapcsolatos kamatemelési várakozások, így tehát ez sem ad most táptalajt a forint erősödéséhez.

Közben viszont nagyon sok most a bizonytalanság és a jelentősen romló konjunktúrára utaló jel a világban (amerikai-kínai kereskedelmi háború, az európai autóvámok megemelésének kérdése, mi lesz a Brexittel). Ezek egy külkereskedelmileg fokozottan nyitott gazdaságot, mint amilyen a magyar, akár jelentősen is lassíthatnak, főként úgy, hogy a legtöbb előrejelzés már egyébként is lassulást vetített előre a magyar gazdaságban. Mindez tehát a forintot érthetően megviseli, amely kapcsán ráadásul a feltörekvő piacokon az egyik legnagyobb negatív reálkamattal találkozhatnak a nemzetközi befektetők.

A forint gyengesége láttán az MNB is megszólalt, erről külön cikkünk:

Összességében úgy látjuk, hogy a magyar fiskális politika viszonylagos szigorúsága mellett a monetáris politika továbbra is extrém laza marad, a külső környezet mellett ezt kényelmesen meg is teheti, így ameddig kontrollált, azaz nem zuhanás-szerű a mozgás, addig a magyar gazdaságpolitikának nincs ellenére a forint gyengülése.



A forint egyébként nemcsak az euróval szemben billeg történelmi mélypontja közelében, hanem egyre inkább ahhoz közelít a dollárral szemben is. A globális kockázatkerülés és a relatív magas (állampapír) kamatok miatt ugyanis a dollár fokozottan erős a főbb devizákkal szemben, így a dollár/forint jegyzések most délután már 299 felett járnak a bankközi piacon. 2016 végén a forintgyengülési hullám 302,5-ig tartott, ahhoz képest tehát már csak alig 1%-os távolságra járunk.

