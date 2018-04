Svájci frankba menekülsz a piaci pánik idején? - Rosszul teszed!

Január végén a svájci frank előbb kezdett el erősödni az euróval szemben, mint ahogy az amerikai részvénypiac esni kezdett, azaz látszólag jó előrejelző volt, hogy készül a vihar és frankba érdemes menekülni. A frank azonban a svájci jegybank várható monetáris politikai lépése miatt kezdett erősödni (talán idővel kezd felhagyni ultralaza monetáris politikájával), és- hangsúlyozza elemzésében Vasileios Gkionakis. Arra is rámutat, hogy az EUR/CHF a mostani árfolyam mellett lényegében elérte a bank által kalkulált fair árfolyamot (1,18 körül), így tehát se a frankerősödés, se a frankgyengülés irányába nem szólnak most erőteljes fundamentális érvek.

Az UniCredit elemzője szerint bár az amerikai-kínai kereskedelmi háború akár jókora kockázatkerülést is kiválhat a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon,Ezért szűnt meg szerinte a frank menedékdeviza státusza és amíg a jegybank nem emel kamatot, addig ez nem is fog megváltozni. Sőt lehet, hogy még utána sem, mivel a spot árfolyam most a fair árfolyam körül van és amint alább láthatjuk: ilyen utoljára 4-5 éve volt.

Azt, hogy valóban nagyon gyenge az együttmozgás a globális kockázatvállalás főbb mutató (S&P500 index, USD/JPY árfolyam) és a svájci frank, mint euróval szembeni menedékdeviza között, az alábbi ábra is mutatja. A féléves gördülő korreláció heti hozamok alapján jellemzően 10-20%-os együttmozgási intenzitást tükröz, ami gyenge kapcsolatot jelent.

A frank tehát a még mindig masszívan negatív kamatkörnyezet miatt nem tud erősödni, a kockázati indikátorokra pedig alig reagál, miközben a fair árfolyam körül mozog. Ezek együtt tehát afelé mutatnak, hogy, ami ugye gyengülési nyomást fejtene ki a frankra, ha folytatódna.A fentiek miatt Vasileios Gkionakis úgy látja, hogy, igaz megjegyzi, hogy ez valószínűleg a frank utóbbi években látott gyengülési ciklusának a "végpontja" lesz és idővel majd újraindul a frank fokozatos felértékelődése. Amint egyébként látjuk, az 1,20-as szint rendkívül erős ellenállás a további euróerősödés (frankgyengülés) útjában, hiszen korábban 3 évig itt húzódott az árfolyamküszöb. Ezt törölte el 2015 elején váratlanul a svájci jegybank, ami hirtelen hatalmas frankszárnyalást váltott ki, átmenetileg jóval 1,00-ás árfolyamszint alá bukott az árfolyam.

A frank tehát a következő időszakban várhatóan csak kisebb kilengéseket produkál az euróval szemben és mivel ugyanez igaz lehet a forintra is (az MNB lépések gyengébb szinten tartják, míg a masszív folyó fizetési mérleg többlet inkább erősödés felé hajtaná, de a két erő nagyjából "kioltja" egymást), így a frank/forint árfolyamban sem várhatók nagyobb izgalmak egyelőre: 260-270 körül ingadozhat az árfolyam.