Szárnyal a dollár, egyre jobban fáj ez a forintnak

Reggel óta csaknem folyamatos a dollár erősödése az euróval szemben 1,1930-ról 1,1840-ig, így idei csúcsára erősödött és mivel ennek a devizapárnak a legnagyobb a súlya a dollárindexben, így utóbbi is már 93 felett jár.

néhány befektető és intézmény még mindig nem készült fel a közelgő kamatemelések hatásaira.

Jerome Powell Fed-elnök egy reggeli beszédében azt mondta , hogy, mert azokat igyekszik jól kommunikálni a Fed, és a globális tőkeáramlásokat sem torzították érdemben az eddigi lépések, igaz azt is megjegyezte, hogy meglátása szerintEzekből a jelekből azt szűrhette le a piac, hogy, így az idei kamatpiaci árazások is már azt tükrözik, hogy az idei egy ilyen lépés után (amivel 150-175 bázispontra nőtt a ráta), még 2-3 további 25 bázispontos lépés is jöhet. Ez pedig táplálja a dollár erejét, részben a korábban nyitott ésA dollárt az is erősíti, hogy, a munkaerőpiac egyre feszesebb (18 éves mélyponton a munkanélküliségi ráta ), az infláció pedig az éledezés jeleit mutatja.Ezek mellett a JPMorgan vezérigazgatója ma azt jelentette ki , hogy a 10 éves amerikai állampapír hozam a gyors gazdasági növekedés és a lendületes Fed-emelések miattPár napja érte el a 4 éves csúcsot jelentő 3%-os határt, ahonnan aztán kicsit visszasüllyedt, ma 2,98% körül jár a kiemelten figyelt hozam.

A dollár folytatódó erősödése és az alacsonyan maradónak ígért magyar jegybanki alapkamat együtt rontja a forint megítélését, vonzerejét is, így nem véletlen a forint gyengélkedése. Az euróval szemben ma átmenetileg 315 felett is járt újra, csaknem új idei mélyponton.

Egyébként ha technikai elemzési szemmel nézzük, azt látjuk, hogy az EUR/HUF a múlt heti mozgással a berajzolt csökkenő trendvonal fölé "szúrt", ma pedig felfelé elrugaszkodott arról, azaz ez további forintgyengülés irányába mutat.

A forint mellett a lengyel zloty kissé nagyobb gyengülést mutat, és valamelyest a cseh korona is megérezte a romló külső környezetet. A korábban nagy kilengések mellett gyengülő többi régiós devizánál most nem látszanak markáns mozgások.

A dollár menetelése és a forint gyengülése együtt már 266 körüli dollár/forint árfolyamot eredményez, amire tavaly december közepe óta nem volt példa. Ez is szerepet játszik az itthoni üzemanyagárak drágulásában és a kilátások sem kedvezőek: