A forintba is belevettek Trumpék alkujának hírére 2018.12.03 08:30

Hétfő reggel 323,33-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Mindez elsősorban a javuló globális hangulatnak köszönhető, a befektetők elkezdtek érdeklődni a kockázatosabb eszközök iránt, amiből a forint is profitál. A dollárral szemben 284,23-nál jártunk, ami az amerikai deviza esése miatt 0,7%-os forinterősödésnek felelt meg.

A régióban a forint versenytársai is erősödéssel kezdik a hetet, a lengyel zloty 0,2 százalékot javított az euróval szemben, míg a cseh korona egyelőre mérsékelt pozitív elmozdulással kezdi a napot. A javuló befektetői hangulat a többi feltörekvő piaci deviza esetében is látszik, a török líra 1,2%-ot javított a dollárral szemben, de a dél-afrikai rand is több mint egy százalékot javított.

Persze ami az egyik oldalon a hangulat javulása, az máshol romlás, egyelőre a dollár a vesztese a jelenlegi helyzetnek. Az amerikai deviza hétfő reggelre fél százalékot veszített az euróval szemben, így 1,1375 környékére emelkedett a jegyzés. A folyamat oka elsősorban az, hogy az amerikai és a kínai elnök megállapodtak egy átmeneti fegyverszünetről a kereskedelmi háborúban, ez pedig a kockázatosabb eszközök felé hajtja a befektetőket.

Ma elsősorban a beszerzési menedzserindexekre lehet érdemes figyelni a piacon, bár az európai adatok már felülvizsgáltak lesznek, a magyar konjunktúramutató esetében még az első novemberi becslés érkezik.