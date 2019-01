Érdemes egyébként azt is megnézni, hogy a forint éppen arról a 323-as szintről kezdett erősödni, ahol a berajzolt emelkedő és csökkenő trendvonalak találkoztak, így ez erős ellenállási zóna volt. A mai erősödéssel egyébként ismét visszasüllyedt az EUR/HUF a 200 napos mozgóátlagra, illetve a támasz szintre. Ha a 321-es szint alá jutna a forint az euróval szemben (átjutna a támasz zónán), akkor könnyen lehet, hogy nagyobb erősödés is ki tudna bontakozni.

A tengerentúli piaczárás után az Apple bejelentése rontotta el a hangulatot, miután a cég visszavágta a legutóbbi negyedévére vonatkozó bevétel várakozásait. Az Apple által visszavágott előrejelzések után estek az ázsiai tőzsdék csütörtökön, az ismét felerősödő növekedési aggodalmakkal párhuzamosan az európai tőzsdék is lejjebb kerültek a hét negyedik napján. A csütörtöki piacnyitástól távolodva az amerikai tőzsdék is esnek, míg az Apple részvényei 9 százalék feletti mínuszban is jártak.

Bár továbbra is borongós a hangulat a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon, a forint mégis erőre tudott kapni, 322-ig visszaerősödött az euróval szemben az erősre sikeredett mai államkötvény aukciók után. A magyar referenciakötvények hozamai többhavi mélypontra buktak, ami a süllyedő nemzetközi hozamkörnyezet mellett a piaci bizalommal és az állam visszafogott finanszírozási igényével is összefügg (rendkívül alacsony tavalyi első három negyedévi államháztartási hiányt közölt a KSH ma). A forint a dollárral szemben a délelőtti 284,3-ról 283,3 körülig erősödött. Közben viszont a török líra újra esni kezdett az éjjeli összeomlás után, a dollárral szembeni jegyzések már 5,5 felett járnak 2,5%-os líraesést mutatva.

Gyengül a forint a rossz hangulatban 2019.01.03 12:14

A reggeli órákban még stabilan 322,5 körül mozgott a forint az euróval szemben, majd a borongós nemzetközi befektetői hangulatban 323-ig esett délre. Az Apple tegnap éjjeli profitfigyelmeztetése azt jelzi, hogy a kínai értékesítési kilátások tényleg egyre borúsabbak, amelyek miatt más részvények is nyomás alá kerülhetnek a mai kereskedésben. A határidős amerikai részvényindexek jelentős mínuszban nyitást vetítenek előre. Közben az éjjeli villám összeomlás a dollár/jenben még most is érezteti hatását: maga a jen is erősebb szinteken stabilizálódott a menedékkeresés jegyében, és így a török líra, illetve a dél-afrikai rand is gyengébben mozog, mint tegnap. A forint a dollárral szemben 284 felett jár és amint látható: a forint az euróval és a dollárral szemben is alulról tesztelni kezdte a berajzolt emelkedő trendvonalat (miután a 200 napos mozgóátlag szépen megtartotta az EUR/HUF-ot). Ez a forint erősödése felé mutatna, ha javulna a hangulat.