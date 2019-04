Többhavi mélypontról jön vissza a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A jelenlegi elnök mellett egy sorozatszínész-humorista jutott be az ukrán elnökválasztás második fordulójába, Törökországban pedig Recep Tayyip Erdogan jelentős veszteségeket szenvedett (Ankara mellett valószínűleg Isztambult is elvesztette az AKP), és mindez a régóta halogatott szerkezeti reformok végrehajtása felé terelheti az országot. Ezek a fejlemények is lényegesek ma reggel a régiós befektetők számára, de egyúttal az is, hogy a vasárnap közzétett kínai bmi-adatok mindkét ága a vártnál jobb lett. Közben a magyar bmi meglepően nagyot lassult a márciusi adat szerint:Ezek már hajnal óta javították a globális kockázati étvágyat, erősödtek a részvényindexek, illetve a régiós devizák is (a török líra kivételével, amely kis gyengülést mutat). Ebben a környezetben a forint is kissé erősödni tudott 321,2-ről 320,5-ig és amint az alábbi ábrán látszik: a forint éppen a 200 napos mozgóátlagról (321,7) fordult pénteken, ami egy fontos ellenállás volt az EUR/HUF árfolyamban.

A forint a múlt keddi MNB kamatdöntés óta alulteljesítő volt a régiós devizák között (zloty, korona), de a török líra nagy kilengéseit természetesen nem tudta "lekörözni".

A dollár múlt héten erősödni tudott a vezető devizákkal szemben, és így a forint esése miatt a dollár/forint jegyzések jókora emelkedést mutattak egészen 286,7-ig, ami 3,5 havi forintmélypontot jelentett. Ma reggelre 285,5-ig vissza tudott kapaszkodni a forint.