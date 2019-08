A 329-es szint körül hullámzott délelőtt a forint az euróval szemben a kereskedelmi háborús híráramlás mellett, azaz a külföldi részvénypiaci hangulatjavulás sem tudott egyelőre érdemi forinterősödést kiváltani. A dollár a reggeli 1,1150-ről 1,1115-ig visszaerősödött az euróval szemben, így a dollár/forint jegyzések most 295,7 körül járnak, miután a 295-296,5-ös tartomány járta be a kereskedés.

Donald Trump amerikai elnök azt újságolta el a most zajló G7-csúcstalálkozón, hogy éjjel kétszer is felhívták az amerikai kereskedelmi tárgyalókat a kínaiak, hogy szeretnének újra asztalhoz ülni a vitás kérdésekről. Mivel a kínai külügyminisztérium felől is az a jelzés érkezett, hogy tényleg szeretnének tárgyalni és higgadt, racionális keretek között szeretnék tartani a vitákat, így a piacok elkezdtek bizakodni, hogy mégiscsak lesz valamiféle enyhülés a nagyon eldurvult kereskedelmi háborúban.

Trumpék elintézték: történelmi mélypontja küszöbén a forint 2019.08.26 08:43

Minimális erősödéssel kezdte a hetet a forint az euróval szemben, így most 329 körül jár a jegyzés. Ennél gyengébb csak egyszer volt története során a magyar deviza, tavaly júliusban 330,8-nál láttunk történelmi csúcsot az árfolyamban. A múlt héten elsősorban a nemzetközi fejlemények mozgatták a forint árfolyamát, pénteken a kereskedelmi háborús feszültségek éleződése okozott kockázatkerülést a piacokon, ami a többi feltörekvő piaci deviza mellett a forintra is hatással volt. A dollárral szemben most 295-nél járunk, míg az angol font 362 forintba kerül.

A következő napokban továbbra is az amerikai-kínai feszültségről érkező hírek határozhatják meg a hangulatot, most éppen a kínaiak fenyegetnek válaszcsapással. Emellett az MNB holnapi kamatdöntésére is figyelnek a befektetők, még úgy is, hogy senki nem vár változtatást a kamatkondíciókban vagy a kommunikációban.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty gyengült jelentősen az utóbbi hetekben, ma reggel stagnálással kezdi a napot az euróval szemben, míg a cseh korona 0,1 százalékos erősödést mutat. A feltörekvő piacon a török líra egy mini-összeomlást produkált hajnalban, amikor a japán befektetők elkezdték kivonni a tőkét, aztán 1% körüli gyengülésnél stabilizálódott a helyzet.

Az euró-dollár árfolyamban is jelentős fordulatot hozott a két nagyhatalom pénteki szócsatája, a dollár intenzív gyengülésnek indult, 1,106-ról 1,114-ig ugrott az árfolyam. Egyelőre ma reggel is folytatódik a tendencia, újabb 0,1 százalékos dollárgyengülést látunk, így 1,115 körül ingadozik a jegyzés. Ahogy említettük, a következő napokban is a kereskedelmi háborúval kapcsolatos további lépések határozhatják meg a hangulatot. A japán jen ma reggelre 0,2 százalékkal tudott erősödni, míg az angol font 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben.