Tovább esik a líra, a forint sem tud magához térni

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Kedd reggel 323,79-nél kezdi a napot a forint az euróval szemben, ez egy hajszálnyi erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Hétfőn a nap végére gyengült kicsit a forint, majd ma kora reggel már 324 felett is járt a jegyzés, hogy aztán onnan rántsák vissza. Az elmúlt napokban a 323-324-es szűk sávba ragadt be az árfolyam, a jelek szerint ma ennek felső széle határozhatja meg a forint irányát. A dollárral szemben 277,28-nál jártunk reggel, míg az angol font 357 forintba került.

Egyelőre a régióban máshol sem látunk nagy mozgásokat, a forinthoz hasonlóan a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdte a napot. Közben a feltörekvő piacokon az utóbbi időszakban fókuszba került török líra ma is 1,7%-os eséssel kezdte a napot, miközben az orosz rubel 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben, akárcsak a dél-afrikai rand.Az euró-dollár árfolyam az utóbbi időszakban felfelé mozdult el, megtorpant a dollár erősödése. Ez folytatódott tegnap is, amikor a nap második felében 1,17 közelébe ugrott a jegyzés. Kedd reggel 1,1674 körül indul a napja a dollárnak, ez minimális korrekciót jelent a hétfői esés után. Ezzel párhuzamosan a japán jen 0,1 százalékkal gyengült az amerikai fizetőeszközzel szemben, míg az angol font 0,2 százalékos lecsorgással nyitott reggel.