Tovább gyengül a forint, 326 közelében az euró 2019.08.15 09:42

A reggeli kezdeti erősödés után újra esésbe fordult a forint: az előbb 326 fölé ugrott az euróval szembeni árfolyam, most 325,9 körül ingadozik a kereskedés. A dollárral szembeni kurzus 292 körül ingadozik a bankközi piacon.

Mindez azt jelenti, hogy egyhetes mélypontra bukott a forint és közben elkezdte tesztelni az alábbi második ábrán berajzolt emelkedő trendvonalat alulról. A technikai elemzés szabályai szerint annak kéne történnie, hogy a trendvonal alulról történő visszatesztje után lefordul az EURHUF, azaz erősödni kezd a forint.

Nemcsak a forint, hanem a lengyel zloty is kapott egy ütést az imént, ráadásul a lengyel deviza már ma is 0,4%-os gyengülésnél jár, míg a forint csak 0,1%-osnál. A zloty tegnap egyébként 13 hónapos csúcsról fordult a gyengülés irányába az euróval szemben, így ott emiatt is nagyobb lehet most az esés.