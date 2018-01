Tud még 308 alá is menni a forint?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Reggel a forint 308,2 körül járt az euróval szemben, ez minimális, 0,05 százalékos forintgyengülést jelentett csütörtökhöz képest. Az utóbbi napokban eleinte a 310-es szinttel birkózott a forint, majd az év elején nagy lendülettel át is vitte azt, így mostanra már az a kérdés, sikerül-e 308 alá is erősödnie a magyar devizának. Ha a 307-et is megközelíti a jegyzés, akkor az tavaly szeptember óta nem látott csúcs lehetne a forint szempontjából.

A dollárral szemben 255,5-ig gyengült a forint, míg a svájci frank 262 forintba került. A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel, a cseh korona pedig minimális gyengüléssel kezdte a napot.A feltörekvő piacon az orosz rubel minimális elmozdulással kezdte a napot, a török líra 0,15%-kal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand szintén 0,1 százalékos lecsorgással nyitott.Az euró-dollár árfolyamban sem látunk jelentős mozgást, 1,20 felett megtorpant az európai deviza erősödése, most 1,2065 körül jár éppen. A japán jen reggelre 0,3%-kal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,05%-kal erősödött.

A ma megjelenő makroadatok közül ki kell emelni az amerikai munkaerőpiaci statisztikát, melyből kiderül, hogyan változott a foglalkoztatottak száma decemberben, és hogyan alakult a munkanélküliségi ráta.