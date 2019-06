Úgy beragadt 322-höz a forint, mintha mindig ott lett volna a helye

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A forint 322,05-nél járt péntek reggel az euróval szemben, ez megegyezett a csütörtök esti árfolyammal. A jelek szerint itt megakadt az euró-forint árfolyam, hiszen a hét elején 320-ig tudott erősödni a magyar deviza, majd onnan visszakorrigált és immár két napja alig mozdul a 322-től. A befektetőknek vélhetően további piaci hírekre van szükségük, hogy innen bármerre is elmozduljon a hangulat. A hazai fronton egyelőre nem várható komoly piacmozgató esemény az MNB hó végén esedékes ülése előtt, így leghamarabb a jövő héten a Fed kamatdöntése kavarhatja fel az állóvizet. A dollárral szemben egyébként most 285,65-nél járunk, míg az angol font 362 forintba kerül.

A régióban sem látunk egyelőre nagy mozgást, a versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot. Közben a feltörekvő piacokon a török líra és a dél-afrikai rand is 0,2 százalékot veszített a dollárral szemben.Az utóbbi napokban az euró-dollár jegyzés is beragadt, vagyis nem csak a forint piacán várnak újabb hírekre a befektetők. A közelmúltban előbb megtorpant 1,11 körül a dollár erősödése, majd visszafordult a jegyzés, de 1,13-nál a korrekció is megakadt. Most éppen kicsivel 1,13 alatt várják a befektetők, mit mond majd a jövő héten az amerikai jegybank. A japán jen közben 0,1 százalékkal tudott erősödni a dollárral szemben, míg az angol font minimális elmozdulást mutat.