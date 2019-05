Új kétéves mélypontra ütötték a forintot 2019.05.23 15:18

A délelőtt közzétett, gyengére sikeredett német beszerzési menedzser indexek, az amerikai-kínai kereskedelmi háborús feszültség és a megállapodás nélküli Brexit fokozódó esélye (Theresa May a bukás küszöbén, Boris Johnson lehet az utóda) együtt borongós hangulatot okozott ma a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon és ez a forintot is gyengítette. A lengyel zloty és a cseh korona azonban stagnált. A délutáni kereskedés során a dollár meglódult az euróval szemben 1,1120-ig, a forint pedig esni kezdett az euróval szemben is 327,4-ig, így a kettő eredőjeként a dollár/forint jegyzések 294,5-nél új kétéves csúcsra ugrottak. A forint tehát kétéves mélypontra bukott, az euróval szemben pedig a kedden már megjárt 327,5-ös nyolchavi mélypontot teszteli újra.