Újabb lépést fontolgat Kína Amerika ellen

A kínai vezetés egy kétlépéses elemzést vizsgál jelenleg a jüan árfolyamának fokozatos leértékeléséről. Az Egyesült Államokkal kirobbant külkereskedelmi vita rendezésében a nyomásgyakorlásként alkalmas eszközök egyikének tekintik a leértékelést.A szóban forgó tanulmány tartalmában járatos bennfentes források hétfőn arról tájékoztatták a Bloomberg üzleti hírügynökséget, hogy a dokumentum foglalkozik ugyan a jüan leértékelésének lehetséges következményeivel, abból azonban még nem következik, hogy a leértékelést meg is valósítják, mivel ahhoz legmagasabb szintű kormányzati döntésre lenne szükség.Az elemzés első része azzal foglalkozik, hogyan tudná Kína a jüan árfolyamát használni a kereskedelmi háborúban, a második része pedig azt vizsgálja, mi történne, ha az ország a leértékeléssel próbálná ellensúlyozni a kereskedelmi háború kárait. Ha a leértékelés mellett döntenek, akkor azt a kínai legfelsőbb vezetésnek is jóvá kell hagynia - írja a Bloomberg.Ugyan egy leértékelés versenyképesebbé tehetné a kínai exportot, de eközben támadási felületet is nyújtana, hiszen Donald Trump joggal nevezhetné deviza-manipulátornak az országot. Emellett a kínai cégeknek nehezebbé válna külső adósságukat finanszírozni, illetve visszalépést jelentene ez a rugalmasabb árfolyamrendszer felé való úton, melyen az utóbbi években elindult Kína.