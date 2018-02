Újra a masszív pénznyomtatót jelölték a jegybank élére, végre esik a jen

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Kuroda első ciklusa alatt indította el a történelemben is példátlanul intenzív pénznyomtatási programját a Bank of Japan, a mérlegfőösszeg a GDP arányában messze a többi nagy fejlett piaci jegybank felett jár, és a japán államadósság közel felét már felvásárolta ezen mennyiségi lazítási programja keretében a BoJ. Ennek ellenéresőt az utóbbi hetekben a jen jelentős erősödést produkált a tőzsdei eséssel párhuzamosan, (ami fékezi a japán inflációt), ígyEz egyébként ma a jelek szerint el is indulhatott, igaz csak a dollárral szemben, de ebben jórészt technikai elemzési okok játszhatnak szerepet. Amint ugyanis látjuk,Könnyen lehet, hogy ez erősíti most a dollárt más devizákkal szemben is és ez a dollárindexet is feltornászta a hároméves mélypontjáról.

mivel a Fed már elkezdte leépíteni a mérlegfőösszegét, az EKB is halad afelé, és így emelkedni kezdtek a fejlett piaci kötvényhozamok. Így ahhoz, hogy a Bank of Japan fent tudja tartani a 10 éves államkötvény hozamra megfogalmazott célsávját (0,0-0,1% között), egyre több kötvényt kell vásárolnia, márpedig előbb-utóbb elvileg már inkább vissza kellene fognia a pénznyomtatás ütemét (hiszen lassan már a teljes államadósság több mint fele lesz a jegybank könyveiben). A vásárlás üteme úgy is visszafogható persze, ha a BoJ megemeli a kötvényhozam sávjára adott célértéket.