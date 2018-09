Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Újra elakadt a forint erősödése 2018.09.10 14:51 A délelőtti dollárgyengüléssel kibontakozott forinterősödés újra a 324,5-ös szinten akadt el az euróval szemben, ahogy múlt pénteken is, itt tehát erős támasz szint húzódik az árfolyamban. A napi csúcs óta már 325,2-ig visszagyengült a forint. Közben a dollár/forint jegyzések is 280 közeléből 280,7-ig visszaemelkedtek. Lényeges, hogy a forinttal párhuzamosan mozog a lengyel zloty, azaz nincs régiós szétválás, illetve a török líra is hasonló napon belüli árfolyampályát ír le, igaz nagyobb kilengések mellett.

Meglódult a forint, esik a dollár 2018.09.10 11:32 A reggeli 80 filléres forintgyengülés után újra elkezdett erősödni a magyar fizetőeszköz és most már 324,5 körül jár az euróval szemben, azaz ott, ahol pénteken elakadt a forint menetelése. A forint fordulatában szerepe lehet annak, hogy az euró/dollár fordulatában is volt fordulat, megpróbált a reggeli cikkünkben már berajzolt támaszszint alá menni az árfolyam, de 1,1530-nál elakadt és most már 1,1580-nál jár a kereskedés. Az euró újbóli erejében annak lehet szerepe, hogy a hétvégén az olasz pénzügyminiszter újra azt jelezte: be fogják tartani a 3%-os uniós deficitplafont a jövő évi büdzsénél, ez pedig a piacokat nyugtatja, az olasz kötvényhozamok is esnek. A dollár esése és a forint erősödése együtt azt eredményezte, hogy már 280 közelébe jár a reggel még 282 körüli árfolyam.