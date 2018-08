Újra elkezdték ütni a lírát 2018.08.17 11:09

Az utóbbi bő fél órában 5,80-5,85 közöttről 6-ig esett a török líra a dollárral szemben, noha a török jegybank által most délelőtt tartott devizabetéti (líralikviditás nyújtási) aukción az effektív líra kamat 19,25%-os volt, azaz ez is burkolt kamatemelést jelent a 17,75%-os irányadó (egyhetes repo) rátához képest. A burkoltan végrehajtott török (pénz- és tőkepiaci) kamatemelés mellett is vannak tehát ilyen gyengülő periódusok a lírában, igaz az elmúlt 3 napban azért látszott egy stabilitás 5,8 körül az árfolyamban. A líra mostani esése mellett a forint is elkezdett visszagyengülni 323-ról 323,7-ig.