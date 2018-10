Újra gyengül a forint, 325 felett az euró 2018.10.05 11:04

Az amerikai kötvényhozamok emelkedése eleve borongós hangulatot okozott a fejlett európai és amerikai részvénypiacokon és mivel vele párhuzamosan jó erőben van a dollár is (1,15 alatt van az euró/dollár), ez a feltörekvő piacokra is kihat. Emiatt is napok óta újra gyengülnek a mi régiónk nagyobb devizái is, de közben az olasz költségvetési és növekedési aggodalmak is borzolják a kedélyeket. Ma reggel az idei évi olasz GDP-növekedést rontotta le 1,5%-ról 1,2%-ra, de közben a deficitcélt 1,6%-ról 1,8%-ra emelték.

Ebben a környezetben a forint a reggeli 324,5-ről 325,2-ig gyengült a délelőtti kereskedés során az euróval szemben, míg a dollárral szemben 283-ig gyengült, ami egyhavi forintmélypontot jelent.

Amint az alábbi ábrán látszik: a forint már letörte az emelkedő trendvonalat, illetve a támasz szintet is az euróval szemben, de a tegnapi külpiaci fejlemények miatti gyengüléssel újra úgy tűnik, hogy az emelkedő EUR/HUF trend továbbra is él.

A régiós devizák trendszerű együttmozgását tükrözi az alábbi ábra a dollárral szemben, igaz a líra és a rand, rubel elmúlt napokbeli esése mellett a forint-korona-zloty hármas érdemben nem gyengült, oldalazott.