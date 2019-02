A kedd délelőtti után ma délelőtt is meglódult a forint: az euró jegyzései 318-ról 317,5-ig süllyedt az euró árfolyama a bankközi piacon. A dollár jegyzései 280,3-ig ereszkedtek.

Erősödtek kedden a tengerentúli tőzsdék, a befektetők az újabb kormányzati leállás elkerülése mellett az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos hírfolyamra figyeltek, az amerikai tőzsdék végül 1,3-1,5 százalékos erősödéssel zárták a napot. Ázsiában is jó volt a hangulat, miután Donald Trump arról beszélt, kész meghosszabbítani a kínai termékeket sújtó vámemelés március 1-i határidejét, annak érdekében, hogy a két ország meg tudjon állapodni a vitás kereskedelmi kérdésekben. Az ázsiai tőzsdék emelkednek szerdán, míg az irányadó európai részvényindexek is felfelé kapaszkodnak. A magyar tőzsde a jelentős keddi emelkedése után egyelőre az irányt keresi.

Meglódult a forint, aztán megtorpant 2019.02.13 09:01

Látványos volt tegnap az euró újbóli erősödése a dollárral szemben, hiszen több napja folyamatosan esett 1,15-ről 1,13 alá. Tegnap aztán 1,1260-ról 1,1340-ig visszakapaszkodott a közös európai fizetőeszköz.

A dollár gyengülése is segíthetett kicsit a feltörekvő piaci devizáknak, de ennél lényegesebb volt tegnap a forint számára, hogy a magyar maginfláció és az adószűrt maginfláció látványosan megugrott abba a tartományba, amit az MNB előzetesen már úgy aposztrofált, hogy rövidesen monetáris szigorítást indukál. Tegnap egyébként Orbán Viktor kormányfő azt is bejelentette, hogy újra Matolcsy Györgyöt jelöli az MNB élére, így Matolcsynak a március második felében esedékes inflációs jelentéssel párhuzamosan már lehetősége lesz az esetleges szigorítás (feltehetően a swapállomány leépítésének) megkezdésére. Mindezt elkezdte újra árazni a befektetői közösség az inflációs adat nyomán, hiszen az euróval szembeni forintjegyzések tegnap 319,7-ről 317,7-ig ugrottak, aztán volt egy kis korrekció, majd megnyugvás. Ma reggel 318-nál jár a kereskedés.

Technikai elemzési szempontból most az látszik, hogy már a 321-es erős ellenállási zóna előtt lefordult az EUR/HUF. További forinterősödésnél a 315,2-es támaszszint lesz majd lényeges.

A dollár tegnapi esése és a forint erősödése együtt a dollár/forint jegyzést is jócskán megmozgatta 284-ről 281-ig és most is itt jár a kereskedés a bankközi piacon.