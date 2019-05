Vészesen közelít a 325-höz a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Szerda reggel 324,23-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal alacsonyabb volt a kedd esti árfolyamnál. A magyar deviza napok óta egy hajszállal jár a 325-ös szint alatt, ha ezen is átmenne a jegyzés, az tavaly október óta nem látott árfolyamot jelentene. A dollárral szemben 289,22-nél jár a magyar deviza, míg az angol font jelenleg 378 forintba kerül.

A régióban is minimális elmozdulásokkal indult a nap, a lengyel zloty és a cseh korona árfolyam is alig rezdült. A feltörekvő piacokon megint a török líra került lejtőre, az elmúlt két nap intenzív gyengülésről szólt. Ma reggelre kicsit stabilizálódott a helyzet, de így is 6,16 felett jár a dollárral szembeni árfolyam, ami 0,2 százalékkal magasabb a tegnapinál.Az euró-dollár árfolyamot továbbra is az 1,12-es szint határozza meg, ekörül ingadozik folyamatosan a jegyzés. Most éppen kicsivel felette jár, ami 0,2 százalékos euróerősödést jelent tegnaphoz képest. Kérdés, meg tudja-e vetni itt a lábát az európai deviza, hosszabb távon megtorpan-e a dollár erősödése. A japán jen 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font stagnálással kezdte a napot.

A forint szempontjából a holnap megjelenő inflációs adat lesz létfontosságú, hosszabb távon is meghatározhatja a hangulatot a magyar deviza piacán.