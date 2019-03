Vissza 320 fölé: rég volt ilyen rossz hete a forintnak

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Rég volt ilyen a forint piacán

A hét elején 316 alatt is járt az euró-forint árfolyam, majd néhány nap múlva már 321 feletti jegyzéseket is láthattunk. Ez a több mint öt forintos különbség azt jelenti, hogy

A dollárral szemben ennél is látványosabb volt a forint gyengülése, az amerikai devizáért péntek délután két százalékkal kellett többet fizetni, mint egy héttel korábban. Az angol font árfolyamát már hetek óta a Brexittel kapcsolatos hírek határozzák meg, ennek köszönhetően a magyar deviza "csak" 1,2%-kal esett vissza a fonttal szemben.

A mostanihoz hasonló forintgyengülést rég láthattunk, ilyen nagy heti zöld gyertyáig. A forint gyengélkedése régiós összehasonlításban is feltűnő volt, a lengyel zloty stagnált az euróval szemben az utóbbi egy héten, a cseh korona pedig minimális, 0,1 százalékos gyengülést mutatott.

Az MNB hozta meg a fordulatot

A monetáris tanács egyedi döntést hozott, nem kell úgy tekinteni ezt, mint egy kamatemelési ciklus kezdetét.

Nem várható egyhamar komoly forinterősödés

A forint rég nem látott gyengülését az MNB monetáris tanácsának keddi döntése, illetve az azt követő jegybanki kommentárok hozták el. A befektetők és a szakértők hónapok óta azt jósolták, hogy kulcsfontosságú lesz a márciusi kamatdöntés, hiszen a döntéshozók az emelkedő infláció miatt többször utaltak már a közelgő szigorításra.Végül az MNB az egynapos betéti rátát 10 bázisponttal mínusz 0,05 százalékra emelte, ami nagyjából megfelelt a várakozásoknak, emellett döntöttek a likviditás szűkítéséről is a devizaswapok fokozatos kivezetésével. Majd a lépéseket követő sajtótájékoztatón jött a legfontosabb üzenet Persze lehetett arra számítani, hogy esetleg óvatosabbá válik az MNB azt követően, hogy az EKB idén már nem akar kamatot emelni és a Fed is erősen visszakozik a korábban elindított szigorítás után. Az MNB ugyan hangsúlyozta, hogy mostantól negyedévről negyedévre a beérkező adatok függvényében döntenek majd a szükséges lépésekről, ha úgy érzik, hogy cselekedni kell, akkor megteszik. Ugyanakkor a jegybank eközben azt is hangsúlyozta,hogy a nemzetközi környezet hűtő hatása miatt nem lát inflációs veszélyt, ezért a mostani lépés "elégséges", a kockázatok pedig "szimmetrikusak". Ez újragondolásra késztette a piacot, mely már lassú, de fokozatos kamatemelésre rendezkedett be.A jegybanki lépéseket követően több elemző is felülvizsgálta korábbi prognózisát a forint árfolyamával kapcsolatban. A Commerzbank szakembere szerint a keddi kommunikáció annak volt köszönhető, hogy a monetáris tanács nem akarta, hogy a piac egy tartós kamatemelési ciklust árazzon be. Ez ugyanis a pénzpiaci kamatok emelkedéséhez és a forint tartósabb erősödéséhez vezethetett volna, ezt a két dolgot pedig mindenáron el akarta kerülni az MNB.A bank elemzője szerint a következő időszakban 315-317 között ingadozhat a forint árfolyama az euróval szemben, vagyis akár vissza is erősödhet a magyar fizetőeszköz. Ezt azzal indokolják, hogy jelenleg még mindig túl laza az MNB monetáris politikája, de van esély arra, hogy az EKB még lazább hangot üt majd meg, miközben az MNB az infláció miatt marad a mostani helyzetben.Az Unicredit Bank friss elemzése szerint reális a 320 feletti forintárfolyam, és nem is várható innen komoly erősödés egészen addig, amíg a monetáris tanács nem kezd intenzívebben szigorítani a monetáris kondíciókon. A JP Morgan szerint a mostani kommunikációból az következik, hogy az MNB továbbra is rugalmasan kezeli majd az inflációs célt, csak akkor szigorít tovább, ha a piac azt kikényszeríti.Technikailag egyébként a hét végére fontos szinthez ért a forint, a 321-321,5 körüli jegyzés fontos ellenállás lehet. Itt húzódik ugyanis a 200 napos mozgóátlag, ami megállíthatja a magyar deviza gyengülését, sőt akár kisebb korrekció is jöhet az árfolyamban.