Vissza tud még fordulni a forint az esés után?

Péntek reggel 318,7-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. Tegnap a 319-es ellenállást is áttörte az euró-forint jegyzés, 319,7-től azonban visszafordult. Így egyelőre nem egyértelmű a fontos szint elesése, ami megnyitotta volna az utat a forint további gyengülése előtt. Ennek ellenére korai fellélegezni, könnyen lehet, hogy újra nekifut majd az euró a 319-es kulcsszintnek. A dollár jelenleg 281 forintba került, az angol font pedig 363,9-nél jár.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty is hasonló erősödést mutatott reggel, a cseh korona pedig stagnált az euróval szemben. Közben a feltörekvő piacokon felemás volt a hangulat: a török líra alig mozdult a dollárral szemben, a dél-afrikai rand viszont 0,3 százalékos gyengüléssel indította a napot.A forint és a többi feltörekvő deviza árfolyamára az elmúlt napokban a dollár erősödése is hatással volt, az amerikai fizetőeszköz fokozatosan kapaszkodott az euróval szemben. Péntek reggel 1,1339-nél járt a jegyzés, ami minimális elmozdulást jelentett, ha innen a dollár még jobban erőre tudna kapni, az rossz hír lenne a forintnak is.